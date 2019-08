Pds : La fédération départementale de Saint-louis tire à boulets rouges sur Oumar Sarr et Ameth Fall Braya

Tandis que les Oumar Sarr, Babacar Gaye, Amadou Sall entre autres se rebellent contre Me Abdoulaye Wade la fédération départementale de Saint-Louis (Nord) renouvelle son engagement et sa fidélité au "Frère" Secrétaire Général National du Parti démocratique Sénégalais.



"Avec sa volonté affichée de redynamiser le PDS, de le moderniser et de le rendre plus attrayant, il l’a aussi ouvert aux jeunes, aux femmes, aux militants de base ainsi qu’à ceux basés dans la Diaspora", lis t-on dans le communiqué parvenu à Pressafrik.



Réunie en Assemblée Générale ce dimanche 25 aout 2019 à la permanence du parti située à la Place Sable de Sor, La fédération départemental dont Mayoro Faye est le mandataire promet de faire face aux "frondeurs" du parti.



"Ceux qui, au plan local comme au plan national essaient de saborder le parti nous leur ferons face. Notamment Oumar SARR et Ameth Fall Braya qui ont le même allié, Macky SALL pour qui ils travaillent contre les intérêts du parti depuis plusieurs années maintenant. Boun Abdoulah DIONE 1er Ministre avait déjà annoncé le ralliement de Oumar SARR aux cotés de Macky SALL alors que Braya lui avait publique déclaré son soutien à l’APR et à son patron."



Par conséquent, il exprime également félicitations et encouragements à l’ensemble des membres du Secrétariat National, particulièrement à celui qui est aujourd’hui le mieux indiqué pour diriger demain le PDS, Karim WADE.



"On ne peut dire que Karim WADE est le meilleur candidat pour diriger le Sénégal et en même temps dire qu’il ne peut pas diriger le parti. C’est une grosse aberration.



Au demeurant, nous demandons à toutes les militantes et à tous les militants, de maintenir le cap tracé sans équivoque par le Frère Secrétaire Général National, Me Abdoulaye WADE, pour resserrer les rangs au sein de notre grand parti, dernier espoir des Sénégalais pour redresser notre pays, relever les défis et avancer sur le chemin que nous avions déjà ouvert, le chemin de l’honneur, de la satisfaction des besoins de notre population, le chemin qui amènera notre peuple au sein des nations développées, respectables et respectées".