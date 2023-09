Péage de Toglou : 21 enseignants du préscolaire bloqués par la police (FRAPP)

Le mouvement FRAPP dit être informé qu'une voiture transportant 21 enseignants du préscolaire, appelés animateurs polyvalents des cases tout petits de la région Kolda, a été bloquée par la police au niveau du péage de Toglou.



« Dans le groupe il y a 09 animatrices. Ils sont plus de 240 animateurs polyvalents rien que dans cette région qui au minimum ont fait 5 ans de bénévolat au lieu de deux ans », a dit le Frapp dans un communiqué.



Selon le texte signé du secrétariat exécutif national du FRAPP, ces enseignants ont décidé aujourd'hui de venir à Dakar pour rencontrer la directrice de l'agence nationale de la petite enfance.



« Est-ce un délit, un crime ? », s’interroge le mouvement. Pour rappel, leur voiture a été bloquée d'abord à Keur Martin où la police a pris des photos des pièces d'identités des hommes et de la voiture.



Le FRAPP dénonce le « mépris et le dilatoire érigés par l'agence nationale de la petite enfance et le gouvernement du Sénégal, en mode de gestion des revendications légales et légitimes des enseignants du préscolaire ».



Le mouvement suit de très près le cas de ses 21 animateurs polyvalents des cases des petits et « exige que leur véhicule soit immédiatement libéré ».