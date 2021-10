Pêche illégale au Sénégal: la Fédération internationale des Ouvriers du Transport s’engage à combattre le fléau

La Fédération Internationale des Ouvriers du Transport s’engage à mettre un terme à la pêche illégale au Sénégal.

« Notre objectif, c’est de lutter contre la pêche illégale. Ce fléau, tout le monde le constate aujourd’hui, vous l’avez constaté vous-même, il y a beaucoup de bateaux qui pêchent dans nos eaux territoriales, sans avoir obtenu l’autorisation. Parce que nos Etats n’ont pas les moyens ou n’ont pas la volonté », a dénoncé Baylo Sow représentant de la Fédération en Afrique de l'Ouest



Poursuivant ses propos, M. Sow ajoute : « Donc c’est des prises de pêche qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas réglementées. Et aujourd’hui, ça fait que les gens ont abandonné leurs mers, leurs océans, viennent chez nous parce que c’est poissonneux. Ils sont entrain de pêcher. Il y a une sur l'exploitation ».



Selon lui, « Si on ne fait pas attention, si on ne règlemente pas la pêche, c’est sûr et certain que nos ressources vont s’épuiser. Et ce serait très grave ». Pour lui, le secteur de la pêche mérite plus d’attention dans tous nos pays, livre Walf radio.