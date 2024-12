Pékesse : Saisie de 23 tonnes d’arachides vendues en dessous du prix officiel au marché hebdomadaire

Le service départemental du commerce de Tivaouane (département de Thiès) a réquisitionné plus de 23 tonnes d’arachides vendues moins cher que le prix fixé qui est de 305 F CFA. La saisine a été faite au marché hebdomadaire de Pékesse (ouest, commune de Tivaouane) avec l’aide de la gendarmerie qui a été informé par le service départemental de la vente d’arachide entre 275 et 300 F CFA.



Trois opérateurs économiques ont été interpellés et les 23,250 tonnes d’arachides saisies ont été mises sous scellés.

Pour rappel, le prix de vente de l'arachide est fixé à 305 F CFA par l’Etat du Sénégal le 5 décembre.