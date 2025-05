Ancelotti à la tête du Brésil : la Seleção mise sur le coach le plus titré de l'histoire

C'est désormais officiel : la Fédération brésilienne de football (CBF) a nommé Carlo Ancelotti nouveau sélectionneur de la Seleção. L'annonce a été faite ce lundi par le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues. Un tournant majeur pour la nation la plus titrée de l'histoire du football.



Ancelotti, véritable légende vivante des bancs de touche, détient un record : cinq Ligue des champions remportées en tant qu'entraîneur. Ce palmarès exceptionnel fait de lui le technicien le plus titré de l'histoire du football. En l'associant à la magie brésilienne, le Brésil vise clairement une sixième étoile lors de la Coupe du monde 2026.



L'italien entrera officiellement en fonction le 26 mai. Ses grands débuts se feront dès le mois suivant avec deux rencontres cruciales de qualification face à l'Équateur et au Paraguay. Son contrat court jusqu'à la fin du Mondial.



Ce mariage entre l'exigence tactique d'Ancelotti et le génie naturel du football brésilien pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dorée pour la Seleção.