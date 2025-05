CAN U20 : Le Sénégal tombe face au Nigeria et dit adieu au Mondial 2025

Les « Lionceaux » du Sénégal ont vu leur aventure à la CAN U20 s'arrêter brutalement ce lundi en quart de finale. Opposés au Nigeria, ils se sont inclinés lors de la séance des tirs au but (3-1), après un match âprement disputé qui s'est soldé par un score nul (0-0) après 120 minutes de jeu.



Dominateurs par moments, les hommes de Serigne Saliou Dia n'ont pas su concrétiser leurs occasions, butant sur une défense nigériane bien en place. Malgré quelques éclairs offensifs, le Sénégal n'a jamais trouvé la faille. La tension est montée d'un cran en prolongations, mais aucun but n'a été inscrit.



La séance des tirs au but a tourné en faveur des Nigérians, plus précis et plus sereins. Avec cette élimination, les « Lionceaux » ne participeront pas à la Coupe du monde U20 2025 prévue au Chili. Une grosse désillusion pour cette génération, pourtant pleine de promesses.



Le Nigeria rejoint ainsi le dernier carré de la compétition, tandis que le Sénégal quitte le tournoi avec de nombreux regrets.