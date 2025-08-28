Pèlerinage 2026 : Air Sénégal décline le programme amélioré pour le transport des pèlerins

Hanne Samba Sall, directeur de l’administration et du support d’Air Sénégal et président du comité Hajj de la compagnie, a présenté ce jeudi à Dakar le programme de transport aérien pour le pèlerinage 2026, lors d’une rencontre organisée par le Regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah au Sénégal (RENOPHUS).« Cette année, Air Sénégal s’engage à transporter la totalité des pèlerins du Sénégal et a mis en place une équipe dédiée ainsi que les mesures nécessaires pour assurer le succès du pèlerinage sur le volet transport des passagers et des bagages », a déclaré M. Sall. Le programme prévoit la phase aller du 8 au 19 mai 2026 et la phase retour du 31 mai au 10 juin 2026, avec deux à trois vols quotidiens pour éviter toute congestion à l’aéroport. Tous les vols seront assurés par des avions gros porteurs de 410 places.L’an dernier, Air Sénégal avait transporté 11 014 pèlerins, couvrant l’ensemble du quota national. Cette année, des mesures d’amélioration ont été mises en place, notamment la configuration des avions en toute économie et la volonté de faire correspondre le vol aller et le vol retour pour chaque passager afin d’éviter les confusions.Concernant les inscriptions, elles se font au niveau des voyagistes privés ou via la Direction générale de la Police (DGP) pour son quota. « Les voyagistes viennent vers nous ou la DGP pour acheter des billets. Nous nous occupons uniquement du volet transport », a précisé M. Sall.Il a également rappelé que le prix des billets est fixé par l’État et que les horaires de vol prévalent sur les réservations d’hôtels, en soulignant la nécessité pour les organisateurs et voyageurs de se conformer aux programmes communiqués par Air Sénégal.