Pèlerinage Popenguine 2019: Sonatel renforce son dispositif technique et renouvelle son accompagnement

Le groupe Sonatel a renforcé cette année encore les capacités de ses réseaux voix (2G) et données (3G et 4G) pour accompagner le pèlerinage marial de Popenguine prévu les 8, 9 et 10 juin 2019 avec une hausse de 15,5% de la capacité du réseau 2G de la localité, une hausse de 17% de la capacité du réseau 3G et une hausse de 140% de la capacité du réseau 4G par rapport à 2018, conformément à ses engagements.



Sonatel poursuit le développement de la connectivité pendant le pèlerinage marial de cette 131ème édition avec le déploiement de 6 nouvelles stations 4G qui permettront aux pèlerins de vivre une excellente expérience du mobile. Il a été installé à Popenguine 6 stations de téléphonie mobile 2G, 6 sites 3G et 6 sites 4G pour un total de 18 sites dont 15 fixes et 3 sites mobiles.



En plus des investissements techniques qui sont réalisés pour assurer une bonne couverture téléphonique (fixe, mobile et internet) et la disponibilité de ses produits et services, Sonatel renforce également son dispositif d’accompagnement des pèlerins notamment les marcheurs. Les commodités habituelles sont mises à la disposition du Comité d’organisation, des forces de sécurité, des structures de secours et de la presse pour un bon déroulement de l’évènement.



Un soutien logistique toujours renforcé Un soutien est apporté chaque année au Comité Inter décanal de Coordination de la Marche du Pèlerinage (CICOMAP) qui compte plus de 13 000 marcheurs. Cette année, l’innovation majeure de la dernière édition a été reconduite avec la prise en charge de l’habillement en tee-shirts de la totalité des marcheurs de Dakar (CICOMAP) pour un souci d’uniformisation.



En plus du soutien en eau de 50.000 bouteilles de notre partenaire KIRENE distribuées aux marcheurs, un apport financier considérable de 5.000.000 FCFA a été octroyé au CICOMAP pour financer le « Carnet du marcheur ». Des commodités qui permettent aux pèlerins d’accomplir la marche dans les meilleures conditions.



Téléphonie mobile : capacité des réseaux 2G, 3G et 4G augmentée respectivement de 15,5%, 17% et 140%. Pour faire face au pic de trafic sur le mobile qu’engendre un tel évènement, Sonatel a augmenté cette année encore les capacités de ses réseaux à Popenguine de 15,5% pour la 2G et de 17% pour le réseau 3G et a renforcé considérablement la technologie 4G avec la mise en service de 06 sites 2G, de 06 sites 3G et de 6 sites 4G.



Ces moyens techniques sont mobilisés par le groupe Sonatel pour un bon écoulement des communications mobiles notamment, durant le pèlerinage. Des équipes techniques sont également mobilisées à Popenguine avant, pendant et après le pèlerinage, pour assurer la maintenance du réseau et répondre à toute demande de lignes temporaires en provenance des différentes structures intervenant dans l’événement avec une supervision de la qualité de service du réseau en temps réel.



En outre, la disponibilité des produits et services orange sera totale et permanente : des cartes de crédit, au seddo, en passant par Orange Money. Des tentes 4G sont érigées dans les places publiques pour offrir gratuitement des puces 4G aux clients ayant des terminaux compatibles. L’«Espace Presse» pour les journalistes, connexion haut débit pour la diffusion sur internet et moyens de communications pour l’organisation.



Pour faciliter le travail de couverture médiatique du pèlerinage par les journalistes, Sonatel a aménagé un «Espace Presse», comme elle le fait depuis 16 ans à l’occasion des grands événements religieux du Sénégal. L’Espace Presse est équipé d’ordinateurs avec une connexion permanente à internet, d’accès wifi, de lignes téléphoniques, d’imprimantes laser et de toutes les commodités utiles aux journalistes, envoyés spéciaux et correspondants des différentes rédactions.



L’Espace Presse sera opérationnel au lieu habituel, dans la maison des Sœurs. S’agissant de la diffusion en direct de la cérémonie sur le site internet du comité d’organisation, Sonatel met également à disposition une connexion d’une puissance de 8 mégabit/s ainsi que les équipements réseau afférents. En outre, pour faciliter le travail de coordination de l’évènement, Sonatel a mis à la disposition des membres du comité d’organisation des moyens de communication adaptés à leurs besoins, leur permettant ainsi de s’appeler gratuitement.