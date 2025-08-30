Pèlerinage en Terre sainte : les Sénégalais reçus par le Patriarche latin de Jérusalem

Sous la conduite de Mgr Paul Abel Mamba, président du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec), les pèlerins sénégalais ont rencontré le Patriarche latin de Jérusalem. Le cardinal Pierbattista Pizzaballa les a accueillis chaleureusement, saluant leur courage de se rendre en Terre sainte malgré les tensions régionales.





« Comme vous pouvez le voir, malgré les conflits dans d’autres régions, les pèlerins sont en sécurité ici. Vous n’avez pas peur, et c’est un témoignage de votre courage », a déclaré le Patriarche devant ses hôtes.





Selon Le Soleil, il a souligné que la solidarité et la proximité humaine restaient essentielles pour les communautés locales, au-delà du seul soutien matériel. « Ce que j’ai vu dans nos visites aux paroisses, c’est que le soutien matériel est important, mais ce qui est vraiment précieux, c’est votre présence, votre solidarité et votre proximité », a-t-il ajouté.





Le Patriarche a rappelé la foi et la résilience des communautés chrétiennes, citant notamment le témoignage des sœurs de Mère Teresa à Gaza : « Tant qu’il y aura un prêtre pour célébrer l’Eucharistie, elles resteront sur place malgré les dangers. » Pour lui, « ce sont des mots que seule la foi peut susciter ».





Évoquant l’étendue de son diocèse, qui couvre la Jordanie, Israël, la Palestine et Chypre, il a insisté sur la complexité des défis quotidiens, mais aussi sur la mission de l’Église : maintenir vivante l’histoire du salut et proclamer des paroles de pardon et de réconciliation au milieu des épreuves.





À l’issue de la rencontre, les pèlerins sénégalais ont remis une offrande symbolique de 1 955 euros et 191 dollars au Patriarche, signe de leur solidarité envers les communautés locales, indique le journal.

