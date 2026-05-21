Secteur pétrole et gaz : l'INPG mise sur les compétences féminines pour les futurs postes du projet Yakaar-Teranga

Le directeur général de l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG), Dr Fall Mbaye, a affirmé que les femmes excellent dans les filières scientifiques et disposent de réelles opportunités dans les projets gaziers et pétroliers en cours au Sénégal, notamment celui de Yakaar-Teranga.



Selon lui, seul le mérite et la compétence doivent primer dans le recrutement. « Que l’on soit homme ou femme, lorsqu’on est compétent, on peut décrocher un poste dans le projet Yakaar-Teranga. Si l’on se base sur les critères de sélection, les femmes seront même devant », a-t-il déclaré.



Le directeur général de l’INPG estime par ailleurs que le Sénégal ne souffre pas d’un déficit de compétences féminines dans les domaines scientifiques, contrairement à certains autres pays africains. « Les femmes réussissent mieux dans les concours organisés par l’INPG. Elles représentent également le plus fort pourcentage dans les classes scientifiques », a-t-il soutenu.



Dr Fall Mbaye a toutefois insisté sur la nécessité de mieux accompagner les jeunes filles afin d’éviter les abandons scolaires précoces. « La seule chose que nous devons faire pour les femmes, c’est de les encadrer afin qu’elles ne quittent pas prématurément l’école », a-t-il expliqué.



Évoquant les perspectives d’emploi liées au projet Yakaar-Teranga, il a annoncé des besoins importants en ressources humaines. « Dans le cadre de ce projet, nous prévoyons le recrutement de 150 à 200 ingénieurs ainsi qu’environ 1 000 techniciens », a-t-il indiqué.

