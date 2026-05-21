Ebola: les États-Unis déroutent un vol Paris-Détroit vers le Canada pour débarquer un passager congolais

Dans le contexte d'épidémie d'Ebola, les États-Unis interdisent depuis le 18 mai l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant étranger, sans passeport américain, ayant séjourné ces trois dernières semaines 21 jours en République démocratique du Congo (RDC), en Ouganda et au Soudan du Sud, quel que soit leur pays d'origine. Mercredi 20 mai, un avion à destination des États-Unis a été dérouté, le temps de débarquer au Canada un passager congolais.



Le vol AF378, opéré par Air France et Delta Airlines, avait quitté en milieu d'après-midi, mercredi 20 mai, l'aéroport parisien Roissy-Charles-de-Gaulle, à destination de Détroit aux États-Unis. Interviewée par un média américain, une passagère raconte qu'à mi-parcours, l'équipage a annoncé que la trajectoire du vol était modifiée pour atterrir à Montréal au Canada, selon les explications données par Air France.



Un ressortissant de la République démocratique du Congo a été accepté dans l'avion « par erreur, en violation » des nouvelles restrictions américaines, explique la compagnie aérienne, selon laquelle il n'y avait pas de situation d'urgence médicale à bord.



Le passager, ausculté au Canada, ne présente aucun symptôme



Selon des médias canadiens, le passager congolais a été examiné mercredi à son arrivée à Montréal et ne présentait aucun symptôme. On ignore encore d'où venait ce voyageur exactement avant d'embarquer dans un vol à Roissy.



Les restrictions américaines évoluent. Un texte doit être publié ce jeudi 21 mai ; il doit indiquer que dorénavant, tous les vols transportant des personnes ayant récemment voyagé ou séjourné en RDC, en Ouganda, au Soudan du Sud doivent atterrir exclusivement à l'aéroport de Washington-Dulles, dans l'État de Virginie, où des mesures sanitaires spécifiques sont mises en œuvre. Les États-Unis n'entendent toujours pas faire de distinction entre les zones de provenance des pays visés, en fonction de la réalité du risque épidémique.