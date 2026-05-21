Audit du patrimoine public : L'État cible 25 infrastructures achevées mais inutilisées d'une valeur de 279 milliards FCFA

Le gouvernement sénégalais est déterminé à optimiser chaque franc CFA issu des deniers publics. Lors du Conseil interministériel tenu ce jeudi 21 mai 2026, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis en lumière, l'existence de 30 infrastructures totalement achevées, mais qui n'ont jamais été mises en service, gelant ainsi un investissement global de 279 milliards de FCFA.







Parmi ces ouvrages finalisés qui dorment à travers le pays, 25 sont jugés complètement bloqués en raison d'un manque criant de coordination entre les différents acteurs administratifs, de défauts de réception définitive ou d'une inadéquation avec les besoins réels du terrain. Face à ce gaspillage de ressources, le chef du gouvernement a classé 15 de ces projets en « haute priorité » en raison de leur impact stratégique et de leur potentiel de rentabilité immédiat pour les populations.







Pour corriger ces défaillances de gestion héritées des années précédentes, une task force à suivi hebdomadaire a été instituée sur-le-champ sous l'égide du Secrétariat général du Gouvernement. Ce comité a jusqu'au 30 juin 2026 pour présenter une feuille de route opérationnelle visant à lever les barrières juridiques et techniques afin d'ouvrir enfin ces structures au public. Dans sa stratégie de relance, l'exécutif prévoit notamment d'adosser l'exploitation de plusieurs de ces actifs à des partenariats public-privé (PPP), garantissant ainsi des modèles de gestion viables et durables.

