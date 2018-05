Pendant ce temps... la misère des populations de Kédougou à côté des milliards de l'or indigne Twitter

Peut être que faute de route, le véhicule des pompiers ne peux aller jusqu'à ce hameau. Il y a beaucoup de village sans voie d'accès pour les véhicules dans les régions de KDG et Tamba. Comme en Casamance d'ailleurs.

Sisi, c'est exactement ça. Mais il y a les moyens d'installation de mini-navettes qui peuvent être câblées en haute altitude pour les pompiers qui, en cas d'urgence utilisent ces moyens pour sauver des vies. C'est mieux que d'aller distribuer l'argent là où il n'a pas sa place.

Et pendant ce temps là, SE Monsieur le président donne notre argent aux femmes des ambassadeurs

Les images de sapeurs-pompiers évacuant un malade à l'aide d'une civière en bâton improvisée, à Kédougou choquent les internautes sénégalais qui parlent "honte et de triste" réalité.Sur son compte Twitter, Cherif Sadio, rédacteur freelance qui vit à l'étranger interpelle en légendant les photos, le président de la République Macky Sall, le chargé de Communication à la Présidence El Haj Kassé, les droits de l'hommiste Alioune Tine et Seydi Gassama sur la situation.En réaction à sa publication, des dizaines de Retweet et de commentaires pour s'indigner des ce que ces populations sont obligées d'endurer dans cette partie du Sénégal où une entreprise extractive brasse des milliards dans l'exploitation des mines d'or de Sabodola.Le directeur d'Amnesty international, Section Sénégal d'expliquer dans son commentaire que si les secouristes ont utiliser ce moyen d'évacuation, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas accès avec leur véhicule aux habitations de cette contrée dont la géographie est très capricieuse.Une version que corrobore Chérif Sadio tout en proposant une solution plus moderne et plus adéquate qui permettrait aux sapeurs-pompiers et autres personnes d'accéder ou de quitter facilement ces villages situées dans les montagnes. Il propose ainsi aux gouvernants d'installer des mini-navettes électriques, au lieu, selon lui, de jeter l'argent dans des futilités.Comme pour conforter son compatriote et dénoncer une politique élitiste du régime en place, "Maximpyn" rappelle les honoraires attribuées aux épouses des ambassadeurs.Pour Chérif, le populations de cette localité vivent cette situation depuis plusieurs années et les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont rien fait pour résoudre leur problème d'accès au soins. Pour lui, il faut soit construire hôpital là-bas où créer un système de câblage qui permet à des mini wagons de faire la navette. Comme le font des pays dans le même cas de figure comme l'Afrique du Sud