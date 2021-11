Peng Shuai a parlé au CIO: elle dit être en sécurité et veut qu’on respecte sa vie privée

Les nouvelles rassurantes se multiplient et Peng Shuai est bel et bien en vue. Réapparue comme par magie après deux semaines loin de la vue publique ou des réseaux, la joueuse de tennis chinois a échangé environ trente minutes avec Thomas Bach lors d'un appel vidéo ce dimanche.



Selon les informations de l'agence Reuters, l'ancienne numéro 1 mondiale du double s'est montré rassurante lors de cet entretien avec le président du Comité international olympique. A quelques mois des JO d'hiver à Pékin, le CIO a donc joué les intermédiaires entre le régime chinois et ses nombreux détracteurs. Une manière comme une autre de désamorcer la polémique née de la disparition de Peng Shuai ces dernières semaines.



Le Comité olympique a précisé qu'elle "avait expliqué qu'elle était saine et sauve à son domicile à Pékin mais qu'elle aimerait que sa vie privée soit respectée", lors de l'appel, qui réunissait aussi la présidente de la Commission des athlètes Emma Terho, et la Chinoise Li Lingwei, membre du Comité olympique. Le CIO a encore assuré que Peng Shuai préférait "passer son temps avec ses amis et sa famille en ce moment" mais "continuera à s'impliquer dans le tennis, le sport qu'elle aime tant".



RMC Sport