Pénurie Kérosène: la junior pétrolière mauritanienne Star Oil au secours d'Air Sénégal et de l’AIBD

La société pétrolière mauritanienne Star Oil, présente en Mauritanie, au Mali, en République de Guinée et récemment au Sénégal joue dans la cour des grands. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la junior mauritanienne dirigée par Tijani El Hussein a accepté de céder d’importantes quantités de kérosène pour sauver l’Aéroport International Blaise Diagne de la forte tension d’indisponibilité de Jet et de mettre dans les cuves de Senstock et de Pétrosen ce produit précieux.



Selon nos confrères, cette opération capitale de sauvetage s’est déroulée, sans bruits. Cette intervention discrète avec dextérité de Star Oil dans un contexte de tension critique d’indisponibilité de kérosène pour l’avitaillement sur la plateforme aéroportuaire de Diass, propulse l’entreprise mauritanienne qui ne cesse de tisser sa toile dans la sous-région ouest-africaine dans le cercle restreint des sociétés de distribution sur laquelle il faut désormais compter.



Défaillance des majors Total, Vivo et Oilybia.

D’après des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, Star Oil a été approché le samedi 16 avril 2022 par la compagnie Air Sénégal qui est en lien avec la junior mauritanienne sur Conakry, Nouakchott et Bamako, mais pas sur l’escale de Dakar. Air Sénégal a émis, selon les informations de Confidential Afrique, un besoin ponctuel d’approvisionnement de 1 500 m3 de Jet A1. En raison de la situation critique de stock de kérosène sur Dakar, Star Oil a accepté de céder immédiatement cette quantité en attendant les formalités de paiement.



Des informations crédibles font état d’une acceptation par Star Oil le lundi 18 avril dernier de prêter au niveau de Senstock, 1 000 m3 de Jet (prélevé sur le stock destiné à Star Oil Mali) aux autres pétroliers Total, Vivo et Oilybia, sur demande de Mme Mama Ndiaye du CNH qui assure un suivi rigoureux de cette situation. Suite à la défaillance des majors qui a entraîné un Notam et une réduction ou suspension des avitaillements au niveau de l’aéroport de Dakar.



Confidentiel Afrique a appris de bonne source, que SOS Petroles a donc pu disposer de 1 300 m3 de Jet A1 au niveau de Smcady, soit plus de 70 % du stock actuellement géré par l’ANACIM.



Pour contribuer à réduire la tension à l’aéroport de Dakar, un tanker affrété par la société pétrolière mauritanienne est en cours de route et devra décharger à Dakar 3000 m3 les jours à venir. Les autorités sénégalaises ont fortement bien apprécié ce soutien précieux de Star Oil qui, via sa société locale était la seule à disposer de Jet sur la place.



Source: Confidential Afrique