Pénurie d’eau : La Sde prend les devants

A partir de demain samedi et ce jusqu’au 16 mai prochain, une pénurie d’eau va frapper quelques localités du Sénégal. C’est ce qu’avait annoncé la Sde depuis quelques jours informant que cette situation est due à des travaux qui doivent être effectués au niveau de Keur Momar Sarr.



Mais cette annonce a suscité l’inquiétude des populations dakaroises, poussant les autorités à communiquer sur les mesures prises pour les rassurer. En effet, annonce le Directeur de l’exploitation au sein de la Sde, la société a sorti les grands moyens pour ne pas que cette pénurie d’eau se ressente trop.



«Il faut avant tout relativiser ce délai et cela correspond à une période de perturbation. Comme dans toutes les perturbations, on aura à faire à des niveaux variables allant de la baisse de pression simple jusqu’au manque d’eau total», a déclaré Diéry Ba.



A l’en croire, la société a pris les devants, d’abord en informant qu’un manque d’eau allait intervenir, ensuite que des citernes allaient jalonner le territoire pour garantir l’approvisionnement : «nous avons mobilisé tout ce qui était mobilisable sur le territoire national et on va aller jusqu’à un chiffre de 80 citernes ensuite, un certain nombre de points d’eau, de robinets gratuits où les populations pourront aller s’approvisionner directement vont être installés», indique-t-il.