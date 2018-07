Pénurie d’eau : Mansour Faye annonce des forages à Dakar

La soif des populations de certains quartiers de Dakar va être résorbée plutôt que prévu. En effet, le ministre de l’Hydraulique qui rassure les Sénégalais, informe que des forages vont être réalisés à partir de ce vendredi sur une bonne partie de la capitale sénégalaise.



«Le déficit actuellement constaté sera largement couvert et dépassé au plus tard en fin Septembre. Mais, précise le ministre, ce que je peux affirmer, c’est qu’à partir de la mi-juillet, le 20 juillet au plus tard, une bonne partie du déficit sera résorbé, compte non tenue des programmes de forages que nous avons entrepris de réaliser dès aujourd’hui au niveau des Libertés, de la Cité Tobago, et le renouvellement du forage de Nord foire, qui est très peu productif».



Toutefois, il tient à préciser que «ces forages ne faisaient pas partie du Psdak, ils viennent renforcer le programme spécial de Dakar».