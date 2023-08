Pénurie d'eau à Sanghé : accusée d'être la responsable, Aquatech Sénégal dément et s'explique

Les populations de Sanghé, le plus grand village de la commune de Notto Diobass (département de Thiès) avec plus de 2000 habitants se plaignaient de ce qu'elles considèrent comme une « situation unique » en matière d'approvisionnement en eau malgré la présence du réseau de Keur Momar Sarr 3 (Kms-3) dans leur localité. Elles ont accusé la société Aquatech Sénégal, délégataire du service public de l'hydraulique rurale dans les régions de Thiès et Diourbel, d’être la responsable de cette pénurie.Cette dernière a rapidement réagi pour démentir fermement ces accusations, affirmant que « l'eau potable est disponible en continu 24 heures sur 24 à Sanghé, et qu'aucune forme de rationalisation n'est mise en place étant donné que la production est jugée suffisante ».D’après le responsable de la communication et des relations extérieures de l'entreprise, Moustapha Ndiaye, « conformément au contrat avec l'Office des Forages Ruraux (Ofor), Aquatech exploite les infrastructures mises à sa disposition, notamment ledit forage qui était opérationnel bien avant son arrivée au Sénégal ».Aquatech a rejeté également la responsabilité des dysfonctionnements sur sa politique hydraulique, affirmant que « c'est l'État qui dicte la politique en la matière en divisant les zones en urbaines et rurales ». L'entreprise en appelle à la responsabilité des abonnés, les exhortant à régler leurs factures pour assurer la qualité du service et à ne pas se laisser influencer par des tiers cherchant, selon elle, « à déstabiliser la réforme engagée par l'État du Sénégal ».