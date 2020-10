Pénurie d’eau à Touba : l’Office des forages ruraux accuse « Touba Ca Kanam » qui dément

La ville sainte de Touba renoue avec le manque criard d’eau à quelques heures de la célébration du Grand Magal, prévu demain, mardi 6 octobre 2020. Plusieurs quartiers sont confrontés à une pénurie de la liquide précieuse depuis 3 jours.



Interpellé sur la situation, l’Office des forages ruraux ( Ofor) a expliqué que cette perturbation dans la distribution de l’eau est causée principalement par les travaux d’un certain nombre d’entreprises à Touba notamment « Touba Ca Kanam », Ecotra et la Senelec. « Nous exploitons à Touba un réseau où tous les forages alimentent ce même réseau-là. Pour préparer des fuites occasionnées sur la grosse conduite, nous sommes obligés d’arrêter le fonctionnement de certains forages. Naturellement, cela a provoqué un certain nombre de conséquences sur la distribution de l’eau. C’est déjà une perte de production », a expliqué M. Dioha de l’Ofor.



La même source d’informer que 4 forages ont été mis à l’arrêt à cause des travaux d’assainissement de « Touba Ca Kanam ».



Le mouvement « Touba Ca Kanam » a réagi suite à ces accusations. Sa cellule de communication a démenti l’Ofor avant de préciser que « les travaux d’assainissement entamés depuis le 8 août dernier, n’ont aucunement affecté le réseau hydraulique de Touba ».



Elle a souligné, dans un enregistrement sonore envoyé à nos confrères de Source A que : « Touba Ca Kanam a constaté la pénurie persistante à Touba qui est due à des travaux initiés par Mahou Rahmati, structure en charge de la gestion de l’eau dans la ville sainte et Ofor dans le quartier de Ndamatou. Touba Ca Kanam n’est mêlé ni de près ni de loin à cette situation ».