People: teint clair, boucle d'oreille, le Come- back polémique de l'artiste Gorgui Ndiaye

La vidéo a provoqué un véritable choc sur les réseaux sociaux. Sur l'image, l'artiste fait son grand retour après un séjour à l'étranger. Dans la voiture, il est abordé par un cameraman qui, avec un sourire en coin, lui lance : 'Tu étais où ?'. Mais ce qui interpelle vraiment, c’est le changement frappant du teint de l’artiste.



Originaire de Rufisque, Gorgui Ndiaye, jadis reconnu pour son teint sombre, a opté on dirait pour une peau visiblement plus claire.



Une transformation qui suscite de vives réactions sur la toile. Il arbore également une boucle d'oreille, un détail qui ne manque pas de faire jaser et attise les spéculations sur sa masculinité.



Ce choix esthétique attire l'attention, alimentant les débats sur son identité et sa place dans le milieu, avec des commentaires qui oscillent questionnement.