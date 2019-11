Pep Gardiola s'en prend à Mané

Pour Guardiola, « parfois, Mané plonge »

La course au titre entre Liverpool et Manchester City en Premier League bat son plein. Une semaine tout pile avant le choc entre les deux équipes à Anfield. Hier, Manchester City a battu Southampton sur le fil (2-1). Même score pour les Reds sur la pelouse d’Aston Villa grâce à un but et une passe décisive de Sadio Mané. Le Sénégalais fait les gros titres ce matin outre-Manche, mais pas pour sa très grande prestation. En effet, en conférence de presse hier, Pep Guardiola a critiqué l’attaquant de Liverpool. « Parfois, il a le talent pour marquer des buts incroyables à la dernière minute. Parfois, il plonge, » a estimé le coach espagnol, rapporte Footmercato. Une référence à un penalty qu’a tenté d’obtenir Mané sur la pelouse de Villa en se laissant tomber dans la surface.



Une déclaration qui fait donc la une du Mirror ou encore du Daily Star et qui lance déjà le choc Liverpool-Manchester City de dimanche prochain.