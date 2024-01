Perturbation du gaz butane : Abdou Karim Fofana annonce un décret pour réguler sa distribution

Le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, a pris la parole lors de l'ouverture officielle de la Foire internationale de Kaolack (Fika) pour rassurer les Sénégalais face à la perturbation dans la distribution du gaz butane. Il a annoncé que les services travaillent pour rétablir la situation. Selon lui, « la pénurie est due à l'interchangeabilité des bouteilles de gaz, et des mesures seront prises, y compris un décret pour encadrer leur distribution ».



Concernant les grandes surfaces, le ministre a souligné leur importance pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la transformation. Il a répondu aux critiques en insistant sur l'apport positif de ces grandes enseignes.



Pour finir, il a salué l'implantation d'Auchan à Kaolack, soulignant la contribution de telles initiatives, y compris la Fika, au développement local et économique.



De son côté, le maire de Kaolack s'est félicité de la tenue de cette 8e édition de la Fika. Serigne Mboup a soulevé son impact économique majeur sur la région, offrant des opportunités aux entreprises locales et aux individus de tous les secteurs.