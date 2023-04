Petit changement au niveau du CESE de Idrissa Seck

Le président Macky Sall a procédé à un petit changement au niveau du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Est nommée, membre du Conseil économique, social et environnemental au titre des personnalités qualifiées désignées en raison de leur expertise en matière économique, sociale et environnementale Madame Rouguiyatou BOUSSO, en remplacement de Monsieur Demba THIAM.



En tant que militant convaincu du Président Macky Sall, M. Thiam, désormais ex-conseiller économique social et environnemental, est le maire de la commune de Kidira dans le département de Bakel.



Le décret signé du président Sall date du 20 avril 2023.