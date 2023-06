Pétition pour une 3e candidature de Macky : le Dg de l’AIBD collecte plus de 800 mille signatures

Plus de 800 mille signatures ont été collectées par des Sénégalais et remis au président de la plateforme Siggi AK Macky 2024, par ailleurs l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass ( AIBD). Abdoulaye Dièye puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déclaré que cette pétition a été organisée pour un second quinquennat du Président Macky Sall. Selon lui, le contexte actuel sous régional qui fait du Sénégal l'un des derniers ‘’remparts contre la montée de l'extrémisme violent’’, est une autre raison essentielle au maintien de la confiance du peuple sénégalais au Président Sall.



« En quelques semaines, nous avons collecté plus de 800 mille signatures partout dans le pays et dans la Diaspora », a déclaré Abdoulaye Dieye

.

Le président de de la plateforme Siggi AK Macky 2024 invite les Sénégalais à « adhérer à la vision de cette plateforme Siggi AK Macky pour aller collecter des signatures à l'endroit de la population sénégalaise et venir nous le transmettre. Nous sommes aujourd'hui en face de vous pour faire un bilan d'1 million de signatures. Aujourd'hui, à mis chemin, le résultat a largement dépassé nos attentes. Ce qui montre qu'une majorité silencieuse des Sénégalais est engagée dans la dynamique de renouveler le pacte de confiance liant le Sénégal au président Macky Sall », s’est-il réjoui.



Par ailleurs, le Dg de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) a également soutenu qu'au cours de cette campagne de signatures, ils ont rencontré des obstacles comme des critiques, et même parfois des violences.



« Notre conviction demeure que le bilan économique et social du Président Macky Sall constitue une raison suffisante pour continuer avec lui à la tête du pays, car le Sénégal est en train de passer de l'indulgence à l'émergence. Sur le plan diplomatique le Sénégal continue de rêver comme en atteste son bilan à la tête de l'Union Africaine et à sa médication à la guerre Russo Ukrainienne, a-t-il vanté.



A l’en croire, le contexte sous régional qui fait du Sénégal l'un des derniers remparts contre la montée de l'extrémisme violent, est une autre raison essentielle au maintien de la confiance du peuple sénégalais au Chef de l’Etat.



« Face au périple, il est dans l'obligation patriotique pour ne pas dire morale de renouveler le pacte de confiance qui le lie à la Nation. À cet effet, son expérience, sa posture républicaine, il est le rempart ultime de notre nation, de notre état, de notre République, de notre démocratie et de notre modèle sociaux culturel », a-t-il conclu.