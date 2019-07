Pétrole et gaz: La plateforme "Aar Li Nu Book" observe une pause et se dit plus que jamais déterminée

Après quelques semaines sans manifester, la plateforme "Aar Li Nu Book" informe qu’elle a observé pause due à ces derniers événement qu’a connu le Sénégal et s’est dite plus de jamais déterminée dans son combat pour la transparence dans la gestion des ressources pétrolière et gazières du pays.



« Il ne s’agit pas d’un silence ou d’un coup porté lors de la dernière mobilisation (qui n’a pas drainé de foule) ou bien par l’arrestation de Guy Marius Sagna qui expliquerait le fait qu’il n y ait pas eu d’activité de Aar Li Nu Book durant ces deux semaines », a précisé Daouda Gaye, un des responsables sur la Rfm.



Il explique ce silence par la qualification du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique (battu1 à 0 par l’Algérie le 19 juillet) et le décès le 15 juillet du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng.



Daouda Gaye précise que l’arrestation de Guy Marius Sagna ne les a pas divertit, même si c’est une énième tentative de divertissement. Il a promis que la plateforme va communiquer dès la semaine prochaine.