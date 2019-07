Pétrole et gaz : Macky Sall va octroyer de nouvelles licences

Selon un communiqué d'Africa Oil And Power, le Sénégal va lancer sa prochaine serie d'octroi de licences de pétrole et gaz en octobre. Elle aura lieu le 9 octobre prochain lors de la conférence et de l’exposition Africa Oil & Power 2019, au Cap en Afrique du Sud. Cette annonce fait suite à la signature du 26 juillet 2019 de la coopération entre Africa Oil & Power, Cos-Petrogaz et la compagnie pétrolière nationale Petrosen, dans le but de promouvoir la prochaine phase d'investissement du pays.



SE Macky Sall, Président de la République du Sénégal, a rencontré la semaine dernière, Guillaume Doane, PDG de Africa Oil & Power, pour discuter des plans ambitieux du Sénégal visant à mettre en réseau de grands projets pétroliers et gaziers et à attirer de nouveaux opérateurs sur le marché. Le président Sall recevra le prestigieux prix Africa Oil Man of the Year lors de la conférence du 9 octobre.

«Grâce au formidable leadership de SE le président Macky Sall, le Sénégal est désormais reconnu comme un marché de l'énergie bien établi et une destination pour les investissements. Grâce à ce nouvel effort d’investissement, nous espérons travailler avec Africa Oil & Power pour positionner le Sénégal dans une nouvelle ère de projets et de prospérité », a déclaré Ousmane N'Diaye, secrétaire permanent de COS-Petrogaz.



Avec la vision de créer «un Sénégal émergent en 2035, avec une société cohésive soumise à l'état de droit», le PSE considère le secteur de l'électricité comme un catalyseur de la croissance. Le Sénégal a aujourd'hui une capacité de production d'électricité de 25%, ce qui constitue un bond en avant par rapport aux pannes de courant à laquelle le pays de l'Afrique de l'Ouest était prédisposée avant la mise en œuvre du PSE. En outre, le Sénégal affiche désormais un taux d'électricité de 64%, largement devant le reste de l'Afrique de l'Ouest et se rapprochant ainsi beaucoup plus que prévu de son objectif d'accès universel à l'électricité d'ici 2025 - qui comprendra également la mise en œuvre de 15% des énergies renouvelables.



Le Sénégal est un point névralgique pour l’exploration et le développement pétroliers et gaziers. Avec 8 importantes découvertes de pétrole et de gaz depuis 2014, il est en passe de devenir un producteur de pétrole et de gaz à grande échelle.

Le pays a capitalisé sur cet intérêt en amenant rapidement la décision d'investissement finale de la première phase du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim en décembre 2018, le champ pétrolier SNE de Cairn Energy devant franchir le même cap en septembre de cette année.



«Avec plusieurs découvertes pétrolières et gazières de classe mondiale, le Sénégal s'est bâti une excellente réputation au niveau mondial dans le secteur de l'énergie. Grâce à un nouveau cycle de licences et à des investissements, nous sommes impatients de capitaliser sur les solides antécédents du Sénégal pour attirer de nouveaux opérateurs et explorer de nouveaux sites d’exploration », a déclaré Mamadou Faye, directeur général de Petrosen.

Les efforts d'exploration se développent également dans les zones extracôtières du pays, avec des explorateurs tels qu'Oranto Petroleum lançant des campagnes d'exploration sur le bloc peu profond de St. Louis, s'appuyant sur la présence existante dans le pays depuis son entrée dans le bloc peu profond de Cayar en 2008.



Le Sénégal a également assisté à une augmentation des découvertes de classe mondiale, notamment la découverte du pétrole FAN de Woodside et les gisements exploités par BP de Marsouin, Teranga et Yaaker, qui contiendraient jusqu'à 50 000 milliards de pieds cubes de gaz.



Dans le cadre de ces projets et d’autres projets clés, le pays s’est engagé à utiliser ses recettes pétrolières pour créer un environnement propice à la croissance et au développement de son contenu local dans son secteur des hydrocarbures. Ce faisant, elle a mis en place un cadre réglementaire et institutionnel solide et lancé l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG), la toute première école du Sénégal dédiée au pétrole et au gaz.



Le Sénégal est en passe de devenir un acteur clé de l'industrie du pétrole et du gaz naturel, garantissant des revenus à l'État et des emplois à ses citoyens à long terme.