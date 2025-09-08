Pétrole et gaz : Sangomar et GTA boostent leur production en août 2025

Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a publié, ce lundi 8 septembre 2025, son rapport mensuel sur la production des champs Sangomar et Grand Tortue Ahmeyim (GTA) pour le mois d’août.



S’agissant Sangomar, le rapport souligne qu’au cours du mois écoulé trois cargaisons de pétrole brut ont été expédiées et commercialisées sur le marché international, représentant un volume total de 2,90 millions de barils. « Les projections initiales pour 2025, estimées à 30,53 millions de barils, ont été révisées à la hausse à 34,5 millions, traduisant la robustesse des performances opérationnelles et la bonne tenue des puits », précise le rapport.



Du côté de GTA, deux cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) ont été finalisées ce mois-ci, représentant un volume total de 337 966 mètres cubes (m³).



Parallèlement, le ministère souligne que les opérations de mise en service des installations se poursuivent à bord du FPSO, avec pour objectif une montée progressive en capacité de production.