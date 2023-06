Pétrole: l'Arabie saoudite annonce une coupe supplémentaire d'un million de barils par jour

L’Arabie saoudite, poids lourd de l’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP), a décidé dimanche 4 juin de procéder à une nouvelle coupe de production dans l’espoir de faire remonter des cours du pétrole en berne, dans un contexte économique assombri par la guerre en Ukraine.



Cette réduction volontaire de l’ordre d’un million de barils par jour s’applique à compter du mois de juillet et « pourra être étendue », a déclaré le prince saoudien Abdel Aziz Ben Salman lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion à Vienne des treize membres de l’OPEP et de leurs dix alliés conduits par la Russie.



Par ailleurs, les baisses instaurées depuis le début du mois de mai par neuf pays, dont l’Arabie saoudite et la Russie, pour un total de 1,6 million de barils quotidiens, « sont étendues jusqu’à fin 2024 », a précisé le vice-premier ministre russe Alexandre Novak aux journalistes présents à la sortie.



Ce geste de Riyad intervient alors que les cours ont dévissé ces derniers mois malgré l’annonce surprise début avril de coupes drastiques. La mesure a échoué à faire remonter les prix dans un marché déprimé par les craintes de récession économique mondiale, les hausses des taux des principales banques centrales et la laborieuse reprise de la demande en Chine au sortir des restrictions anti-Covid.



Le brent, référence du brut en Europe, s’échange actuellement à 76 dollars le baril, et son équivalent américain, le WTI, à 71 dollars − loin des sommets enregistrés en mars 2022 au début du conflit en Ukraine (près de 140 dollars). Front uni Alors que des signes de discorde entre Riyad et Moscou menaçaient de perturber la rencontre, l’OPEP a affiché un front uni en gardant le même cap. La Russie rechigne à resserrer davantage les vannes d’or noir, une manne qui lui sert à financer son offensive militaire contre l’Ukraine, car Moscou ne profiterait guère d’un renchérissement des cours. Du fait des sanctions occidentales, seul le pétrole russe à un prix égal ou inférieur à 60 dollars peut continuer à être livré. Au-delà de ce plafond, il est interdit pour les entreprises de fournir les services permettant le transport maritime (fret, assurance...).



« En revanche, l’Arabie saoudite a besoin de prix plus élevés pour équilibrer son budget », explique Barbara Lambrecht, de Commerzbank, qui évoque un seuil de rentabilité autour des 80 dollars le baril pour Riyad. « Nous n’avons pas eu de désaccords. C’est une décision commune faite dans l’intérêt du marché », a assuré M. Novak.