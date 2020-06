Phare des Mamelles : la Descos déguerpit tous les occupants

Les gendarmes de la Direction de surveillance du contrôle de l’occupation du sol (Descos ) ont fait une descente ce mercredi 10 juin 2020, au Phare des Mamelles, pour déguerpir les occupants afin de faire place à un prochain aménagement en vue. Le directeur de la Descos, le Colonel Pape Sabouri Ndiaye qui a dirigé les opérations précise que le phare est un patrimoine classé qui doit être protégé.



« Il s’agit de mettre un terme à toute cette polémique dont le Phare a fait l’objet ces derniers temps. Comme vous le constatez, le Phare est fortement agressé dans ses flancs de part et d’autres avec des constructions irrégulières aux abords », a déclaré le Colonel Pape Sabouri Ndiaye.



Colonel Ndiaye d'informer que leur descente sur le Phare des Mamellles « c’est pour désencombrer, enlever tous ce qui est entre le goudron et le pied du Phare. Permettre à l’urbanisme de faire d’ici un aménagement paysagé après l’annulation de tous les actes administratifs qui ont été produits depuis 2010 ».



Selon lui, « toutes ces spéculations foncières sont généralement causées par des gens qui squattent l’espace après avoir occupé un an ou deux ans, sécurisent avec un mur de clôture et vont rapidement chercher à avoir le droit et souvent ça pose des problèmes », a-t-il déploré.



Et, a conclu le directeur de la Descos, « malheureusement les sites qui sont visés sont généralement, des sites qui ne sont pas destinés à l’habitation ».