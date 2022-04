Philippines: la tempête Megi a fait 117 morts

Les glissements de terrain et les inondations provoqués par la tempête tropicale Megi ont fait au moins 117 morts aux Philippines, selon les derniers bilans officiels publiés jeudi 14 avril.



Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues tandis que la tempête, la plus forte à frapper l'archipel cette année, a forcé des dizaines de milliers de personnes à se réfugier dans des centres d'évacuation.



Dans la province centrale de Leyte, la plus touchée, des glissements de terrain dévastateurs ont détruit des communautés d'agriculteurs et de pêcheurs, balayant des maisons et transformant le paysage.



La région, sujette aux catastrophes, est régulièrement ravagée par des tempêtes – dont le super typhon Haiyan qui l'a frappée en 2013 – et les scientifiques préviennent qu'elles deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe en raison du changement climatique provoqué par l'activité humaine.