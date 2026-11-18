La Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane a démantelé un important réseau de « voleurs de téléphones portables et d'escrocs », selon les informations de Seneweb. Cette opération fait suite à de nombreuses plaintes déposées ces derniers mois pour des vols de mobiles suivis d'accès frauduleux aux comptes de monnaie électronique Wave et Orange Money des victimes, entraînant de lourdes pertes financières. La chanteuse Aïda Samb et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Sénégal, Son Excellence Monsieur Turki Mohammad Aldamer, figurent parmi les personnalités ciblées.



Le vol de l’iPhone 17 Pro Max d'Aïda Samb, commis le 23 septembre 2026, a été suivi d'une tentative de phishing qui a permis aux malfaiteurs de soustraire 1 002 000 francs CFA de son compte Wave. Quelques semaines plus tard, le 31 octobre 2026, lors de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), deux iPhone 18 Pro Max ont également été dérobés à l'ambassadeur saoudite et à Halima Guèye. Les investigations ont rapidement établi des liens précis entre ces affaires et le réseau criminel.



L'opération menée le 14 novembre 2026 a permis de cibler une structure spécialisée dans la réception, le recel, le déverrouillage frauduleux et l'exportation d'appareils volés, principalement des iPhone. Les malfaiteurs utilisaient une technique de phishing en envoyant de faux liens imitant le service officiel « Localiser » d'Apple. Les victimes, piégées, confiaient leurs identifiants iCloud, ce qui permettait aux techniciens du réseau de débloquer les téléphones avant de les expédier vers la Gambie et le Maroc.



Cinq individus ont été interpellés lors des descentes, parmi lesquels les techniciens Silèye Sarr (alias « By-pass ») et Alioune Ndiaye (alias « Lino »), les receleurs Mor Touré (dit « Ness ») et Moussa Diop (dit « Moussa Nar »), ainsi que le convoyeur gambien Sheikh Tijan Sillah. Les perquisitions ont permis de saisir 19 iPhone de différentes générations, un iPad, un ordinateur, 29 cartes SIM, trois dispositifs de type Turbo SIM et deux motocyclettes.



Les recherches se poursuivent activement pour identifier et interpeller d'autres complices présumés, dont plusieurs personnes déjà repérées par les enquêteurs. Parmi elles figure un suspect recherché sous le pseudonyme de « Ndama Colobane », soupçonné de se faire passer pour un enquêteur pour soutirer des informations confidentielles aux victimes. Au terme de l'enquête, les suspects sous verrous seront présentés au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko.