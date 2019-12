Pierre-Emerick Aubameyang veut quitter Arsenal cet été

Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans) a décidé de quitter Arsenal et sa sentence est irrévocable. Le Times et le Telegraph en sont persuadés, le Gabonais a choisi de partir une fois la saison terminée. L’arrivée de Mikel Arteta, qui lui a directement confié le brassard de capitaine, n’aura pas fait changer d’avis l’attaquant des Gunners, meilleur buteur de Premier League la saison passée.



L’ancien Stéphanois, sous contrat jusqu’en juin 2021, s’est montré très clair avec sa direction, explique le Times. Il lui a fait savoir qu’il ne partira pas en janvier mais qu’il souhaitait s’envoler sous d’autres cieux à l’issue de l’exercice en cours. Et la raison est simple : il désire retrouver la Ligue des Champions, compétition qu’il n’a plus disputée depuis plus de deux ans maintenant.



Aubameyang rêve de Ligue des Champions et de titres

L’ex-pensionnaire du Borussia Dortmund reste pleinement impliqué dans le projet pour les prochains mois mais pour lui, les choses sont très claires, il partira lors du mercato estival pour un club dans lequel il peut gagner des titres, précise le Telegraph. L’intéressé penserait plus précisément au FC Barcelone, comme l’indiquait Sport il y a encore quelques semaines de cela. Le nom du Real Madrid avait également circulé dans les tabloïds anglais.



Le board d’Arsenal a pris bonne note de la décision de son leader offensif. Toutefois, les dirigeants anglais semblent encore intimement convaincus de pouvoir changer la donne en se qualifiant pour la prochaine C1. Une mission pas impossible mais particulièrement ardue, puisque la 4e place, actuellement occupée par Chelsea, est à 11 longueurs... Pierre-Emerick Aubameyang, lui, a arrêté son choix...