Pikine : Boy Niang 2 et Ama Baldé se retrouvent et dissipent les malentendus

Boy Niang 2 a posé u grand pas pour sceller l’unité entre les lutteurs de Pikine. En effet, le fils de De Gaule s’est rendu chez Ama Baldé vendredi, pour lui présenter son drapeau remporté lors de son face-à-face avec Sa Thiès.



«Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un tricheur. Ama Baldé, avec qui j’ai dormi dans un même lit, le sait mieux que quiconque. Peu importe s’il a dit ou n’a pas dit quelque chose de répréhensible. L’essentiel est que nous nous sommes retrouvés. Ama Baldé, Eumeu Sène, Tyson, et Bathie Séras, Forza, Baboye, nous sommes tous des fils de Pikine. Et comme l’avait si bien dit Nongo Lo dans l’une de ses chansons, «A Pikine, quand tu t’en prends à quelqu’un, c’est comme si tu t’en prends à tout le monde», a déclaré Boy Niang 2.



Le tombeur de Sa Thiès de poursuivre : «Ama est un grand champion qui a valu et vaudra à Pikine d’autres satisfactions. Je fais le serment d’œuvrer d’une manière allant dans le sens de la fructification et de la fécondation de nos relations. La perfection est l’apanage de Dieu et nous sommes tous faibles. L’essentiel est qu’on puisse faire preuve d’esprit de dépassement et de grandeur d’esprit pour surmonter les obstacles qui se dressent devant nous».



Pour sa part, le vainqueur de Pape Sow, qui a salué cette initiative de son «frère», a aussi magnifié les qualités de ce dernier : «Je voudrais avant tout exprimer toute ma gratitude à Boy Niang pour sa brillante victoire. Lui et moi avons en commun d’avoir bâti quelque chose de grand et de solide qui fait la fierté de nos familles respectives. Je ne peux pas être un champion et éprouver de la jalousie et de l’animosité envers Boy Niang 2».



Le fils de Falay Baldé d’ajouter : «Je ne peux pas à travers la lutte être la fierté de ma famille et refuser à Boy Niang d’être celle de la sienne. Je sais que Boy Niang a un bon cœur et que Dieu le rétribuera pour sa générosité».



Revenant sur la forte affluence des lutteurs originaires de Pikine lors de cette caravane qui s’est par la suite rendue chez Eumeu Sène, Ama dira dans les colonnes de L’Observateur : «la présence des lutteurs atteste que nous sommes une seule famille».