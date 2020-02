Pikine Dalifort: trouvés en train de menotter un dealer, deux faux gendarmes arrêtés

Deux faux gendarmes, B. Samb et C. Guèye, ont été arrêtés sur la voie publique, au quartier Dalifort, à Dakar. La police, qui a procédé à leur interpellation, a trouvé par-devers eux deux armes à feu, une radio Talkie-Walkie, deux fausses cartes professionnelles de la gendarmerie. Ils ont été cueillis au moment où ils menottaient un dealer de chanvre indien.



Attirée par la façon dont les deux individus vêtus de treillis passaient les menottes au dealer, la Sûreté urbaine a procédé à leur arrestation. Démasqués, ils ont été aussitôt placés en garde à vue.



Selon l’Observateur qui donne l’information, les deux faux policiers ont été déférés au parquet le 3 février dernier, en même temps que A. Kamara et M. Diop, lesquels auraient confectionné les fausses cartes professionnelles.