Sport en 2026 : le Sénégal participe à 13 compétitions internationales sur les 16 inscrites à son agenda

Le Sénégal a participé à 13 compétitions sportives internationales sur les 16 inscrites à son calendrier au premier trimestre 2026, a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans un communiqué parcouru par l’APS.



Le département dirigé par la ministre Kadhy Diène Gaye fait état d’un niveau d’exécution jugé satisfaisant du programme de participation aux différentes échéances sportives. Trois compétitions n’ont toutefois pas été disputées. Il s’agit de la World Cup Football Skating, en raison de la non-réception du cahier des charges dans les délais requis, du championnat d’Afrique juniors de Kyorugi en taekwondo, reporté, ainsi que du Grand Prix Westend de Budapest en escrime. Pour cette dernière épreuve, le Sénégal a finalement été redirigé vers le championnat d’Afrique seniors d’Abidjan, en raison du contexte sécuritaire international.



Le ministère assure que des mesures sont en cours pour renforcer l’anticipation et améliorer l’organisation, en vue de garantir une participation plus complète aux prochaines compétitions internationales, alors que le Sénégal accueillera en octobre-novembre les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ, Dakar 2026).



Pour rappel, au cours de ce premier trimestre, le Sénégal a remporté sa deuxième étoile de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), au Maroc, même si le contentieux de ce trophée est encore devant les instances de du tribunal arbitral du sport. Au Zimbabwe, le Sénégal a également été sacré champion lors du Championnat d'Afrique scolaire 2026, en avril, confirmant la vitalité de sa formation.