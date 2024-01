Pikine Guinaw-Rails : un Guinéen risque 2 ans de prison pour avoir torturé son frère de 3 ans

Pour avoir maltraité et torturé son frère cadet A. A. Diallo, âgé de trois (3) ans, Amadou Diallo a été traîné hier (lundi) au Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, par les services de l'Aemo. C'est le délégué du quartier Darou Salam 1 de Pikine Guinaw-Rails, où tout s'est passé, qui a découvert la scène de barbarie avant de sonner l'alerte.



D’après L’Observateur, le mis en cause maçon de 28 ans a récemment déménagé dans le quartier de Pikine Guinaw-Rails. Le ressortissant guinéen a pris une chambre en location dans la maison de la veuve Momy Cissé avec son frère cadet A.A. Diallo et sa jeune épouse Khadidiatou Diallo avec son bébé. Le petit garçon de trois ans, A.A Diallo, très attaché à la femme de son grand frère, l'a suivi au Sénégal où le couple doit s'occuper de son éducation. Mais il va vivre l'enfer dans son nouvel environnement.



Le journal rapporte que l'enfant mangeait à peine à sa faim et le couple le laissait seul dans la chambre, en allant au travail. Le petit garçon qui s’est échappé pour aller trouver à manger chez les voisins, a été sauvagement tabassé par son frère.



Un autre jour, en le corrigeant, son frère va lui casser le bras et a juré qu'il est tombé seul en jouant sur les escaliers de la maison en location. Une version qui sera démentie par son bailleur.



Le calvaire vécu par l'enfant va prendre fin un matin où, après l'avoir ligoté, Amadou Diallo l'a enfermé dans sa chambre avant de sortir. Momy Cissé qui a entendu les pleurs du gamin et jette un coup d'œil à travers la fenêtre de la chambre. La dame entrevoit l'enfant qui tentait de se lever, mais en était incapable. C’est ainsi qu’elle a demandé à son neveu d'aller avertir le délégué de quartier.



L'autorité de quartier a pris son téléphone pour appeler les services du poste de police de Guinaw-Rails. Les limiers vont alerter en même temps les services de l'Aemo, qui vont prendre en charge l'enfant et porter plainte contre son bourreau.



Déféré au parquet, Amadou Diallo a fait face, hier lundi au Juge du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Le représentant du ministère public a réclamé qu'il soit déclaré coupable de « mise en danger de la vie d'autrui et maltraitance sur un enfant de moins de 15 ans ». Il a demandé qu'il soit condamné à deux ans, dont trois mois ferme.



Le délibéré est fixé au vendredi 2 février.