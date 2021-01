Pillage ressources Kolda: démantèlement d’un réseau d’exploitation clandestine des carrières

‘’La section environnement de la Gendarmerie nationale, basée à Dakar, en collaboration avec la compagnie gendarmerie de Kolda, la brigade de Gendarmerie de Vélingara (sud), l’administration territoriale et la DREEC de Kolda, a démantelé un réseau d’exploitation clandestine des carrières, durant ces derniers jours’’, indique un communiqué de l’Association internationale pour Médina-Mary parcouru par Le Témoin.



Cette association à but non lucratif travaille depuis 2001, au développement socioéconomique et à la défense des intérêts du village de Médina-Mary et des autres villages voisins, dans la commune de Kandia.



Selon le communiqué, l’opération qui a conduit au démantèlement de ce réseau d’exploitation clandestine, ‘’a eu lieu sur un site situé dans une zone isolée, à l’intérieur d’une brousse, dans la commune de Kandia, à environ 2 km au nord-ouest de la ville de Vélingara, le chef-lieu de département’’. ‘i[’Elle a permis de saisir le matériel d’extraction et de mettre fin aux activités lucratives [menées] en toute illégalité]i’’, ajoute la même source.



Les membres du réseau démantelé ‘’avaient défriché les lieux et aménagé une piste pour l’accès des camions qu’ils remplissaient de gravats’’, rapporte le communiqué. ‘’Bien que les moyens utilisés étaient rudimentaires, poursuit-il, ils avaient des conséquences sur l’environnement, en entraînant la dégradation du sol et en affectant également la tracée du ruissellement des eaux de pluies.’’