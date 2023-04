Piscine olympique : Ndogou Pâques avec Idy interdit par le préfet de Dakar

Le Ndogou Pâques avec Idrissa Seck, prévu cet après-midi à la Piscine olympique au Point E n'a pas eu lieu à l'endroit indiqué alors que tout était fin prêt. Le leader de Rewmi vient d'informer qu'il a reçu une note du préfet de Dakar interdisant la tenue de l'événement à cet endroit sans donner les raisons.



« (...) l'équipe n'a pas pu mettre des écrans géants. Tout était prévu à la piscine olympique. Mais à la dernière minute, on nous a exhibés une note disant que c'est le préfet de Dakar qui interdisait l'événement. Nous nous sommes pliés et nous sommes ici devant chez moi. Nous avons obtenu formellement l'autorisation d'occuper la rue pendant quelques minutes. Nous serons respectueux envers la loi et nous invitons nos collègues politiques à en faire autant», a Idy, face à la presse.



Même s'il n'a pas encore officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024, tout porte à croire que le président du Conseil économique, social et environnemental est candidat. L'allié du chef de l'État Macky Sall a déjà exprimé et à plusieurs reprises son opposition au 3e mandat que mijote le parti au pouvoir.