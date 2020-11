Placé sous mandat de dépôt depuis juin 2014, Alioune Badiane "Namora" libéré ce mardi

Le promoteur immobilier Alioune Badiane a rejoint les siens mardi dernier, après 6 ans de détention en prison. Selon le journal « Libération » qui donne l’information, la Cour suprême avait confirmé la liberté provisoire pour Alioune Badiane depuis le 6 octobre. N’empêche, il a été encore retenu au Pavillon spécial.



Son avocat, Me Ousmane Seye, avait d’ailleurs servi une sommation au Régisseur du Pavillon spécial. Le dossier de Alioune Badiane a été enrôlé devant le tribunal Correctionnel, jeudi dernier. Me Ousmane Sèye a dénoncé face au juge la « détention arbitraire » de son client alors que le procureur soutenait que Badiane était détenu pour autre chose.



Alors que l’audience a été renvoyée, la Chambre d’accusation lui a accordé une liberté provisoire. Ainsi, Me Ousmane Sèye compte faire appliquer la décision de la Cour suprême, écartant le contrôle judiciaire.