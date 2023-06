Condamnation de Sonko : le Pastef dénonce un "verdict sur commande" et appelle "descendre dans la rue"

Le parti Pastef Les Patriotes de l’opposant Ousmane Sonko dénonce un « verdict sur commande qui est l’un l'ultime étape du complot ourdi de Macky Sall et ses sbires à l'encontre de son principal opposant ». Le parti demande à ses militants de « descendre dans la rue ».



« Ce verdict sur commande est l'ultime étape du complot ourdi Macky SALL et ses sbires à l'encontre du principal opposant de ce pays Ousmane SONKO! Jamais la République du Sénégal et les institutions de ce pays n'ont été autant bafouées, souillées et désacralisées. La survie du Sénégal et des Sénégalais est en jeu ! », regrette le parti.



Le PASTEF Les Patriotes dénonce vigoureusement ce « verdict indigne » d'un État de droit et demande la « mobilisation » de tous les patriotes sénégalais dès maintenant, partout au

Sénégal et dans la diaspora, pour combattre par tous les moyens cette voyoucratie !



« Peuple sénégalais, arrêtez toute activité et descendez dans la rue pour faire face aux dérives dictatoriales et sanguinaires du régime de Macky SALL jusqu'à son départ de la tête de l'Etat !Pastef Les Patriotes invite les forces de l'ordre et l'armée à se mettre du côté du PEUPLE opprimé par Macky SALL. Elles doivent désobéir aux ordres illégaux et anti-républicains », déclarent les patriotes.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.