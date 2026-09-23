New York : Diomaye et son homologue finlandais «explorent les voies d'un renforcement» de coopération

Le président sénégalais, Diomaye Faye, est à New York (Etats-Unis) depuis le lundi 21 septembre 2026 pour participer à la semaine de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Dans la suite des rencontres entamées, il s’est entretenu avec Alexander Stubb, Président de la République de Finlande.



«Les deux Chefs d'État ont passé en revue les relations entre le Sénégal et la Finlande et exploré les voies d'un renforcement de leur coopération. Ils ont également échangé sur les grandes questions internationales à l'ordre du jour de cette session», selon un communiqué de la Présidence du Sénégal.



Si cet entretien s'inscrit dans la série de rencontres que le Chef de l'État consacre, à New York, au «dialogue avec ses homologues et à la promotion des partenariats» du Sénégal, elle intervient après que dans la journée du mercredi 23 septembre, le pays a procédé à la signature du protocole d'accord entre la Société africaine de raffinerie et Yamata.



Ce partenariat engage la construction d'une deuxième raffinerie de 4 millions de tonnes par an, conçue pour traiter le pétrole brut de Sangomar et une large panoplie de pétrole brut, pour un investissement de 2 à 3 milliards de dollars. Il prévoit aussi la modernisation de la raffinerie de Mbao, actuellement en service, pour un montant de 300 à 500 millions de dollars.