Sénégal : le Général Souleymane Kandé nommé Directeur général du renseignement extérieur

Selon des informations de FDS TV, le Général de Brigade Souleymane Kandé est nommé par décret présidentiel Directeur général du Renseignement extérieur (DGRE), une structure rattachée à la Présidence de la République et placée sous l’autorité du Directeur du Renseignement national.



Nommé en mai 2024 Attaché de Défense et de Sécurité près l’Ambassade du Sénégal en Inde, l’ancien Chef d’état-major de l’Armée de terre a finalement rejoint son poste à New Delhi en mars 2025. Cette nomination marque le retour aux responsabilités stratégiques d’un officier dont le parcours est fortement marqué par les opérations, après avoir été Commandant de la Zone militaire n°5 à Ziguinchor.



Selon toujours les sources de FDS TV, en plus du Général Kandé, d'autres officiers (dont les noms n’ont pas encore été dévoilés) ont été aussi promus à des postes stratégiques.