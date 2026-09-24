"On vous l'avait pourtant dit" (Par Aly BATHILY, la République des Valeurs/Réewum Ngor - France)

Pendant des années, on vous a expliqué que ces gens n’étaient pas préparés à diriger le pays, qu’ils n’en avaient ni les compétences ni l’expérience. Vous aviez balayé ces alertes, les mettant sur le compte de la rivalité politique, de la mauvaise foi ou de je ne sais quelle manœuvre politicienne.



Aujourd’hui, les faits sont là.



Ne serait-ce que garantir aux Sénégalais un service électrique fiable, ils peinent encore à y parvenir. Et pendant que les difficultés du quotidien persistent, on vous demande désormais d’attendre 2029.



2029 !



Qu’est-ce que vous voulez attendre de plus pour juger une équipe au pouvoir sur ses résultats ?



Il ne s’agit plus de slogans, de promesses ou de procès en sorcellerie contre ceux qui alertaient hier. Il s’agit de gouverner, de produire des résultats et de répondre aux urgences du quotidien.



Pastef A (Ousmane Sonko), Pastef B (Diomaye Faye)… au fond, c’est la même arnaque politique.



Aly BATHILY

Coordonnateur de la République des Valeurs/Réewum Ngor - France