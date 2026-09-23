Sénégal : le député Guy Marius Sagna révèle le «deal» derrière l'accord financier avec le FMI

Après deux années de discussions et de tergiversations, le Sénégal et les services du Fonds monétaire international ont conclu le 1er septembre 2026 un accord portant sur un nouveau programme de 36 mois d'un montant d'environ 2,2 milliards de dollars (1 243 milliards de FCFA) au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC).



Pour le député Guy Marius Sagna, incnditionnel d’Ousmane Sonko (leader de la majorité parlementaire), il s’agirait d’un deal entre le «maître impérialiste Eùùanuel Macron», qui aurait imposé au président Diomaye Faye et à son prédécesseur Macky Sall de «travailler ensemble pour sauvegarder leurs intérêts communs».



Cette déclaration intervient alors que Diomaye Faye poursuit son lobbying auprès de son homologue français Emmanuel Macron, pour faire élire Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU, alors qu’il est dans une situation très défavorable lors des trois votes à huis clos des 15 membres du Conseil de sécurité.



«Maintien du Sénégal comme néocolonie par Diomaye, contre une aide de Macron pour un décaissement du FMI pour le gouvernement du Sénégal, contre un soutien de Diomaye à la candidature de Macky à l'ONU, contre une assurance de Diomaye qu'il ne lancera aucune poursuite judiciaire contre le délinquant de la dette sénégalaise qu'est Macky Sall, contre l'OPA politique amicale de l'Allinace pour la République (APR) par Kiiraay», a écrit le député.



Enfin, Guy Marius Sagna a soutenu que «les images du trio néocolonial Macron, Diomaye et Macky réunit à New-York pour renforcer le pacte ci-dessus évoqué contre les intérêts du peuple sénégalais en sont une preuve».