Grâce présidentielle de 984 détenus : l’APDH salue «une décision hautement humaniste»

Au Sénégal, l’Association pour la protection des Droits humains (APDH) a salué ce mercredi 23 septembre «une décision hautement humaniste», au lendemain de la grâce présidentielle accordée par Diomaye Faye à 984 détenus.



«L’APDH, par la voix de son président, le Dr Mbaye Cissé, salue avec une grande satisfaction la décision (…) d’accorder la grâce présidentielle à 984 détenus. Cette mesure, prise pour des raisons humanitaires, s’inscrit pleinement dans le respect de la dignité humaine», a écrit l’organisation, dans un communiqué.



Tout en encourageant l’Etat à «poursuivre ses efforts en faveur de l’humanisation des conditions de détention», l’APDH a enfin salué une décision qui offrira à ces personnes «une nouvelle chance de respirer un air de liberté et une véritable opportunité de réinsertion sociale et économique».



Pour rappel, ces mesures de clémence bénéficient à 984 personnes et se divisent en trois catégories : une remise totale de peine pour 962 détenus (dont 921 condamnés ordinaires, 21 malades graves, 19 mineurs et 1 aîné de plus de 65 ans), une remise partielle pour 18 condamnés sous forme de réduction de peine, et enfin une commutation de peine pour 4 personnes, dont la réclusion criminelle à perpétuité est transformée en un emprisonnement à temps.