Plainte des parents d'élèves de Dior contre les écoles privées: le Tribunal de Dakar va statuer ce vendredi

Le Tribunal de Grand instance de Dakar va statuer demain vendredi sur la plainte des parents d'élèves contre l'Ecoles privée de Dior (Parcelles Assainies) qui leur a exigé le paiement des mois d'avril, mai et juin, au moment où les établissements étaient fermés à cause de la maladie à coronavirus.



« Nous portons à l'attention de la presse et de l'opinion publique que le président du Tribunal de grande instance de Dakar va statuer ce vendredi 20 novembre 2020 à partir de 10h sur le différend opposant la direction du groupe scolaire Dior des Parcelles Assainies aux parents d'élèves dudit établissement », informe un communiqué transmis à PressAfrik.



Pour rappel, le collectif a porté plainte contre la direction de l'établissement qui réclame le paiement des mois non étudiés l'année dernière en raison de la crise sanitaire.