Plainte pour diffamation contre Yerim Seck : le tribunal correctionnel rend sa décision

Le Tribunal correctionnel a donné son verdict dans l’affaire de diffamation opposant Mimi Touré à Cheikh Yerim Seck. Le juge a pris le contre-pied du procureur et a prononcé la relaxe pour Cheikh Yerim Seck. Déboutant ainsi l’ancienne Première ministre de sa demande de versement de 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts.



Pour rappel, mercredi 26 février 2025, Mimi Touré avait saisi la justice contre Cheikh Yerim Seck après une publication sur Seneweb, le 20 octobre 2024, un article, intitulé «Les mesquineries du trio Diomaye-Sonko-Mimi contre Macky Sall», dans la publication, rapporte « Les Echos », Yerim Seck affirmait que « le trio a tenu une réunion au palais présidentiel dont l’objet était de trouver les moyens d’empêcher un retour au Sénégal de l’ancien chef de l’État qui, depuis la fin de sa présidence, le 2 avril 2024, séjourne au Maroc ».



Cheikh Yerim Seck a ajouté que « la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Yassine Fall, qui ferait vivre un calvaire à Macky Sall, serait « aiguillonnée » par Mimi Touré ».



Le procureur de la République avait requis six mois de prison assortis de sursis.