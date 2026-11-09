Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron renforcent le partenariat franco-sénégalais à l'Élysée

En prélude au Forum de Paris sur la Paix, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce lundi 9 novembre 2026 au Palais de l'Élysée avec son homologue français, Emmanuel Macron. Faisant suite à leur récente rencontre de septembre à New York, les deux Chefs d'État ont poursuivi leur dialogue autour de la coopération bilatérale. Au cœur des échanges figurait la préparation du prochain Séminaire intergouvernemental, ainsi que le développement des flux économiques et commerciaux, sous le signe d'un partenariat rénové et rééquilibré.



Les deux dirigeants ont également fait le tour des grands enjeux internationaux d'intérêt commun. À cette occasion, le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu à exprimer ses remerciements à la France pour son soutien technique et logistique apporté à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.