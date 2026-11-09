Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron renforcent le partenariat franco-sénégalais à l'Élysée

En prélude au Forum de Paris sur la Paix, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce lundi 9 novembre 2026 au Palais de l'Élysée avec son homologue français, Emmanuel Macron. Faisant suite à leur récente rencontre de septembre à New York, les deux Chefs d'État ont poursuivi leur dialogue autour de la coopération bilatérale. Au cœur des échanges figurait la préparation du prochain Séminaire intergouvernemental, ainsi que le développement des flux économiques et commerciaux, sous le signe d'un partenariat rénové et rééquilibré.
Les deux dirigeants ont également fait le tour des grands enjeux internationaux d'intérêt commun. À cette occasion, le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu à exprimer ses remerciements à la France pour son soutien technique et logistique apporté à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.
Les deux dirigeants ont également fait le tour des grands enjeux internationaux d'intérêt commun. À cette occasion, le Président Bassirou Diomaye Faye a tenu à exprimer ses remerciements à la France pour son soutien technique et logistique apporté à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.
Autres articles
-
Assemblée nationale : rejet du projet de budget 2027 du ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
-
Assemblée nationale : le calendrier révisé des auditions pour le PLF 2027 dévoilé
-
Mobilisation politique dans le Saloum : Amy Mara Dièye et Kiiraay affichent leur force à Kaolack
-
Assemblée nationale : le projet de budget 2027 du ministère de la Santé rejeté par la Commission des Finances
-
Bounkiling: une altercation sur un terrain de foot dégénère en affrontement communautaire entre Peuls et Bambaras