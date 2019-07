Plateforme « Frapp/France dégage » : Christophe Bigot exprime sa "tristesse"

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, donne son point de vue concernant la Plateforme Frapp/France dégage. Il informe qu'il ressent de la tristesse lorsqu'il voit certains membres de la Plateforme écrire sur des graffitis qui scandent « France dégage ». Toutefois, il se dit convaincu que ce n’est pas le sentiment général des Sénégalais.



« Ce sentiment est tout à fait possible d’une société démocratique, chacun peut exprimer son opinion. Je crois que c’est un sentiment qui ne reflète pas le sentiment général des Sénégalais », se réjouit-il. Avant d’ajouter : « Le Sénégal sur slogan de Terranga, d’accueil, de convivialité, donc je sais que ce n’est pas le sentiment général ».



S’agissant de l’implantation au Sénégal de la grande distribution Auchan, l’ambassadeur de France déclare que c'est un avantage pour le consommateur : « Du point de vue du consommateur qui peut avoir accès à des produits toute l’année et à des prix très bas, je pense que c’est un avantage important ».

​Il poursuit : « Du point de vue des producteurs, une société comme Auchan permet de fidéliser et de contractualiser d’une manière formelle la relation avec les producteurs. Cela permet évidemment de créer de l’emploi ».



Mais, souligne-t-il sur Sud Fm, « Comme toute activité, il faudrait la réglementation. Nous avons connu en Europe ce type de débat entre les petits commerçants et les grandes surfaces ». Mais, avance-t-il : « Là, on ne parle pas de grandes surfaces, on parle de super marché, mais il est tout à fait légitime d’organiser la cohabitation entre les super marchés et les petits commerçants ».



Christophe Bigot sera remplacé à son poste par Philippe Lalliot, actuel ambassadeur de France aux Pays-Bas, après plus de trois (3) ans à la tête de la mission diplomatique à l’ambassade de France à Dakar.