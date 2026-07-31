Pluies diluviennes à ​Kédougou : Khossanto et Sabodala coupés du monde, les évacuations sanitaires compromises

Les pluies diluviennes tombées dans la nuit du 30 au 31 juillet 2026 ont totalement paralysé la circulation dans le département de Saraya (sud-est). Les communes de Khossanto et Sabodala se retrouvent désormais coupées du reste de la région de Kédougou, la montée des eaux ayant submergé les axes routiers et rendu tout passage impossible.



Selon les relevés pluviométriques, Saraya a enregistré 65 mm de pluie, contre 130,5 mm à Khossanto et 137 mm à Sabodala. Des précipitations qui expliquent l’ampleur des inondations observées dans cette partie du sud-est du Sénégal.



« À l’entrée de Khossanto, les eaux ont complètement débordé sur la chaussée, rendant tout passage impossible pour les véhicules comme pour les piétons. Cette situation isole plusieurs localités et paralyse les déplacements jusqu’à la décrue », a déclaré Kossoro Cissokho, membre du conseil municipal de la commune de Khossanto.



Au-delà des difficultés de déplacement, cette interruption de la circulation compromet les évacuations sanitaires et les interventions d’urgence, laissant les habitants de Khossanto et de Sabodala dans une situation particulièrement préoccupante.



D’après l’APS, des travaux de construction d’un dalot avaient été annoncés au cours du mois de juillet sur cet axe stratégique, avec un délai d’exécution de 45 jours. Mais, à ce jour, le chantier n’a toujours pas démarré.